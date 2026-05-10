( El Tiempo / GDA )

Una mujer de 35 años dio a luz a quintillizos en la región de Harari, Etiopía, tras pasar 12 años intentando concebir. El caso, considerado extremadamente raro, llamó la atención de los médicos porque se produjo de forma natural, sin recurrir a la fecundación in vitro (FIV).

Bedriya Adem dio a luz a cuatro niños y una niña en el Hospital Especializado Hiwot Fana. Según el centro de salud, los bebés nacieron en perfecto estado de salud y se encuentran bajo supervisión médica junto a su madre.

“No puedo expresar mi felicidad con palabras”, dijo Bedriya a la BBC. “Recé por un solo hijo, y Alá me dio cinco”.

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Bedriya Adem ( El Tiempo / GDA )

Según el director médico del hospital, el Dr. Mohammed Nur Abdulahi, los recién nacidos pesaban entre 1.3 kg y 1.4 kg (2.87 libras y 3.09 libras) al nacer, parto que se realizó por cesárea la noche del martes. Afirmó que los bebés que pesan más de un kilogramo tienen una alta probabilidad de sobrevivir y desarrollarse saludablemente.

El embarazo múltiple sorprendió incluso a la familia. Inicialmente, a Bedriya le habían informado que esperaba cuatrillizos, pero se identificó un quinto bebé en el momento del parto.

El médico explicó además que la paciente recibió atención prenatal regular durante todo su embarazo y recalcó que el hospital no ofrece servicios de fertilización in vitro, una técnica que a menudo se asocia con mayores probabilidades de embarazos múltiples.

Según los expertos, la probabilidad de que una mujer conciba quintillizos de forma natural se estima en aproximadamente una entre 55 millones.

La historia también captó la atención por el emotivo relato de la madre, quien describió años de sufrimiento psicológico debido a su incapacidad para concebir. Bedriya relató la presión constante que enfrentaba por parte de la comunidad donde vive.

“Pasé 12 años sufriendo, escondiéndome y rezando constantemente por tener hijos. Finalmente, Alá me escuchó”, dijo.

Afirmó que su marido ya tenía un hijo de una relación anterior y que él había intentado tranquilizarla a lo largo de los años, aunque ella seguía angustiada emocionalmente.