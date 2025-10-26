QUITO. Al menos 13 personas murieron en menos de 48 horas como consecuencia de ataques armados en dos ciudades de Ecuador, informaron las autoridades, quienes presumen que son resultado de una disputa entre grupos criminales.

Hombres armados irrumpieron el sábado en una vivienda de la población de Rocafuerte —en la provincia costera de Manabí— y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar, informó el jefe de policía de la localidad, Lenin Peralta. En el lugar fallecieron cuatro personas, mientras que otras cuatro fueron declaradas sin vida en un hospital, señaló.

Otro ataque armado ocurrió cerca de la medianoche del viernes dentro de una sala de billar en Santo Domingo de los Tsáchilas, una ciudad del centro norte del país. Hombres armados llegaron a bordo de una camioneta, ingresaron al local y abrieron fuego contra los asistentes. El hecho dejó cinco muertos y una persona herida, informó la policía en un reporte enviado a la prensa el sábado.

PUBLICIDAD

Tres de las víctimas tenían antecedentes penales por lo que las autoridades presumen que se trató de “una disputa entre grupos delictivos” que no identificó.

Se trata del tercer ataque ocurrido en un billar de Santo Domingo. En agosto y septiembre dos hechos similares dejaron en total 14 muertos, mientras en julio 10 personas fueron asesinadas en un billar de una ciudad del suroeste del país .

La policía intentaba identificar a los responsables a través de tomas videográficas y allanamientos, informó.

La expansión de estas organizaciones criminales ha crecido en Ecuador en los últimos años a la par de la violencia que generan, especialmente en las zonas costeras.

Ecuador alcanzó una cifra récord en muertes violentas en 2023 con 8,248. En lo que va de este año se han registrado 6,020 homicidios, según las autoridades.