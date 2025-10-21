Al menos 80 mineros quedaron atrapados en República Dominicana el martes. Se están realizando labores de rescate y no se han reportado heridos ni muertos, según funcionarios del gobierno.

Los mineros quedaron atrapados cuando se derrumbó una parte de una mina de zinc y cobre en los Cerros de Maimón, según un comunicado del Ministerio de Energía y Minas.

La mina se encuentra en una zona rural al noroeste de la capital, Santo Domingo, donde los familiares esperaban con ansias el rescate de sus seres queridos.

El ministerio indicó que todos los mineros se encontraban bajo tierra en una zona segura y estaban siendo rescatados. Se desconoce de inmediato si alguno de ellos había logrado salir a la superficie.

La Corporación Minera Dominicana, filial de la empresa australiana Perilya, posee la concesión de la mina Cerro de Maimón, que abarca una superficie de 2,245 hectáreas (5,547 acres).

La ​​empresa opera una mina de cobre y zinc a cielo abierto con reservas de aproximadamente 6 millones de toneladas de estos minerales. La concesión fue adquirida a Falconbridge Dominicana en abril de 2002.

Medios locales informaron que incidentes similares han ocurrido en el pasado, con un minero fallecido en un derrumbe en diciembre de 2021.

Luego, en 2022, dos trabajadores, uno dominicano y otro colombiano, fueron rescatados tras pasar varios días atrapados por un deslizamiento de tierra subterráneo.