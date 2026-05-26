Buggenhout, Bélgica. Cuatro personas, incluidos dos niños, murieron en una colisión entre un tren y un autobús en el norte de Bélgica, informó el martes la fiscalía federal. Cinco niños fueron trasladados al hospital en estado grave.

El accidente ocurrió en un paso a nivel durante la hora punta de la mañana cerca de la localidad de Buggenhout, a unas 20 millas al noroeste de la capital, Bruselas. No estaba claro de inmediato cómo se produjo.

La emisora privada belga VTM dijo que las barreras del paso a nivel estaban bajadas, pero que el autobús aparentemente intentó cruzar de todos modos y fue embestido por el tren. En el minibús viajaban siete escolares, además de un conductor y una persona acompañante.

PUBLICIDAD

Relacionadas Autoridades en Bélgica emiten orden de captura contra un águila ratonera

Un reportero de The Associated Press en el lugar dijo que el autobús, gravemente dañado, yacía volcado de lado. Expertos forenses con trajes protectores blancos y guantes tomaban fotos de la escena. Cerca se instaló una carpa blanca desplegable. El tren estaba relativamente intacto.

En una publicación en redes sociales, el ministro del Interior belga, Bernard Quintin, expresó una “gran tristeza” por “el trágico accidente en Buggenhout, donde un autobús escolar fue embestido por un tren. Mis pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.