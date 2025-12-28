El canciller de Venezuela, Yván Gil, clamó este domingo por el derecho de los niños palestinos a vivir libres de “violencia y guerras”, con ocasión del Día de los Santos Inocentes.

En un mensaje publicado en Telegram,Gil afirmó que los niños que viven en Belén, Gaza y Palestina “están siendo asesinados” o “viven bajo la amenaza del exterminio por parte de un genocida como Herodes” que, aseguró, “cuenta con el respaldo de un imperio decadente”.

“Clamamos por el derecho de los niños y niñas a una vida libre de abusos, violencia y guerras y a una vida plena, en la que puedan desenvolverse alegremente”, agregó en el mensaje.

Cada 28 de diciembre, el catolicismo conmemora el Día de los Santos Inocentes, un episodio en el que, según el cristianismo, todos los niños menores de dos años en Belén fueron asesinados por el entonces rey de Judea, Herodes, en su intento por acabar con el profeta Jesús.

En Venezuela, en esta fecha también se celebra la Parranda de los Santos Inocentes, un evento de 200 años de antigüedad que conmemora, con fiestas y celebraciones, el único día de libertad que se otorgaba a los esclavos en la época colonial y que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) inscribió en su Registro de buenas prácticas de salvaguardia.