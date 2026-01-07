Venezuela envió oro por valor de 5,200 millones de dólares a Suiza durante los primeros años de mandato del derrocado Nicolás Maduro, que se encuentra en Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, aguardando un juicio por narcotráfico.

Según la agencia de noticias Reuters, el país envió 113 toneladas de oro a Suiza desde 2013, cuando Maduro asumió su cargo, hasta 2016.

El oro, continúa el medio, provenía del Banco Central de Venezuela y el gobierno lo utilizaba para apoyar su economía. No hubo exportaciones del metal precioso a Suiza desde 2017, cuando se impusieron las sanciones de la Unión Europea, hasta 2025, indican reportes de aduanas.

El lunes, dos días después de la detención de Maduro en un espectacular operativo de intervención aprobado por el presidente estadounidense Donald Trump, Suiza congeló todos los activos vinculados al líder chavista y a personas de su entorno que se encuentren en su territorio. El gobierno tomó la decisión con efecto inmediato para evitar la posible fuga de capitales tras la caída del exmandatario.El congelamiento no afecta a integrantes del “actual gobierno venezolano” y tendrá una vigencia inicial de cuatro años.

Las autoridades suizas señalaron que el objetivo es preservar los fondos ante la posibilidad de que, en el futuro, se inicien procesos judiciales para determinar si esos activos fueron obtenidos de manera ilícita.

En caso de comprobarse un origen ilegal, Suiza buscará que los recursos se utilicen en beneficio del pueblo venezolano.

“El Consejo Federal desea garantizar que los activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza en la situación actual. (El gobierno) ha decidido, como medida cautelar, congelar los activos que el señor Maduro y otras personas asociadas con él posean en Suiza”, indicó.