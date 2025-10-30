La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela interceptó una aeronave proveniente de las islas del Caribeque ingresó a territorio venezolano de manera “furtiva” y sin autorización, informó el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.

A través de Instagram, Hernández Lárez detalló que la nave -vinculada al narcotráfico, según varias instituciones militares- despegó desde un lugar que no precisó con el transpondedor apagado -un dispositivo que responde a las señales de radar- y suprimió las comunicaciones.

El jefe militar aseguró que la avioneta fue detectada por radares y declarada “blanco de interés”, por lo que los medios de defensa aérea y aeronaves militares venezolanas procedieron a la interceptación.

PUBLICIDAD

La aeronave -identificada por Hernández Lárez como CESSNA 310, siglas XBRED- se dirigió al estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia) y aterrizó en una “pista fronteriza no autorizada” del municipio Rómulo Gallegos, por lo que se procedió a la interceptación en tierra.

A continuación, aviones de la FANB inmovilizaron e inutilizaron la aeronave, que se sumó a las 21 “inutilizadas” este año, según el jefe militar, quien no especificó si hubo detenidos o fallecidos en este operativo.

La semana pasada, la FANB inutilizó tres aeronaves que vinculó al narcotráfico en dos zonas cercanas a Colombia, informaron entonces autoridades militares.

Dos de los aviones fueron inutilizadas en el municipio Rómulo Gallegos y el otro en el municipio Autana, del estado Amazonas, ambos fronterizos con Colombia, indicó el comandante de Defensa Aeroespacial Integral, José Luis Tremont.