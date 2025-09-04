Un incidente ha sacudido las costas turcas cuando un yate de lujo se hundió apenas minutos después de su viaje inaugural.

Las imágenes del suceso, que han dado la vuelta al mundo, muestran cómo el barco, llamado Dolce Vento, comenzó a inclinarse y a volcarse en cuestión de segundos, dejando a los testigos sorprendidos ante la rapidez con que se hundió.

El incidente ocurrió frente a la costa de Zonguldak, un famoso destino turístico ubicado en el norte de Turquía.

El estreno fallido de un yate millonario

El Dolce Vento, un yate de lujo valorado en 40 millones de liras turcas (aproximadamente un millón de dólares), había sido construido en un astillero local hace apenas cinco meses.

Este yate se encontraba en perfectas condiciones al momento de su lanzamiento, siendo considerado casi nuevo. Sin embargo, el día de su inauguración, todo se complicó rápidamente. Tras ser puesto en el agua sin mayores contratiempos, el barco comenzó a tener problemas apenas avanzados unos 200 metros mar adentro. En cuestión de minutos, el Dolce Vento comenzó a escorarse de manera alarmante, generando la preocupación de la tripulación y los presentes en la costa.

El capitán y los tripulantes del yate intentaron maniobrar para estabilizar la nave, pero, desafortunadamente, sus esfuerzos fueron inútiles. El yate no solo se inclinó, sino que terminó volcando y hundiéndose en pocos minutos, ante la mirada atónita de quienes observaban el incidente desde la orilla. Las imágenes grabadas por testigos muestran cómo el yate se fue hundiendo lentamente, hasta desaparecer por completo bajo las aguas.

La rápida evacuación y las investigaciones en curso

De acuerdo con el medio británico The Sun, a bordo del yate viajaban el propietario, el capitán y dos tripulantes. Al darse cuenta de la inclinación progresiva de la embarcación, decidieron saltar al agua y nadaron hasta la costa. Afortunadamente, ninguno de los involucrados sufrió heridas graves.

Los primeros reportes sobre el incidente sugieren que una posible falla de ingeniería podría haber sido la causa del naufragio, aunque no se descartan otras posibilidades.

Ante la gravedad de los hechos, la Guardia Costera turca y expertos del astillero local llegaron al lugar para investigar las causas que llevaron al Dolce Vento a hundirse tan repentinamente.

Lo sorprendente es que todo ocurrió en un lapso de tiempo extremadamente corto. El yate comenzó a inclinarse de forma alarmante, y en menos de 15 minutos desde su zarpe, ya se encontraba completamente hundido bajo las aguas del mar Negro. Los investigadores se centran en determinar con precisión si el naufragio fue producto de un defecto en la construcción o si hubo otro tipo de falla.

Este incidente no es el primero de su tipo, ya que hace un año ocurrió un suceso similar en Italia. El velero Bayesian, una embarcación de lujo de bandera británica, también se hundió en condiciones extremas en el mar Mediterráneo, al este de Palermo.

La embarcación, que llevaba 22 personas a bordo, naufragó tras enfrentar condiciones climáticas adversas generadas por un tornado que golpeó el noroeste de Sicilia. Al igual que el Dolce Vento, el Bayesian era un barco de alto perfil, conocido por su imponente mástil de aluminio de 75 metros, el más alto del mundo en navegación a vela.