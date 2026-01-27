El virus Nipah es un patógeno zoonótico de alta letalidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasifica como una enfermedad prioritaria debido a su potencial para causar brotes graves. Además, no existen vacunas para su prevención ni un tratamiento antiviral específico.

Este virus vuelve a estar en el radar, luego de que las autoridades sanitarias en Asia confirmaran cinco nuevos casos en el estado de Bengala Occidental, uno de los cuales reviste gravedad.

Aunque los casos registrados en ese país son limitados, su capacidad para infectar a humanos y animales lo convierte en una amenaza relevante para la salud pública. Por ello, la OMS informó que la manera de prevenir su propagación es mediante la limpieza y desinfección sistemática de las granjas de cerdos.

Asimismo, la entidad considera “bajo” el riesgo de expansión del virus Nipah en India. Sin embargo, es importante que las autoridades se mantengan alerta ante la posible aparición de nuevos casos.

“India tiene la capacidad de contener estos brotes, como se ha probado en casos pasados”, señaló un portavoz de la agencia sanitaria a la agencia EFE.

Además, la OMS informó que, desde que tuvo conocimiento de estos casos, ha estado en contacto con las autoridades locales y nacionales de India en materia de salud, con el fin de llevar a cabo una evaluación de riesgos y brindar todo el apoyo técnico que requieran.

De igual manera, el portavoz de la entidad manifestó que, hasta el momento, no hay evidencia de un aumento en la transmisión del virus entre humanos, ya que otra de las vías de contagio es a través de animales, como murciélagos frugívoros o cerdos, así como por alimentos contaminados.

Este virus ha generado incertidumbre y temor entre la población, ya que las personas infectadas pueden ser asintomáticas o presentar algún cuadro respiratorio, y tiene una tasa de mortalidad estimada entre el 40 por ciento y el 75 por ciento.

Los signos más frecuentes registrados por la OMS son fiebre, cefalea, mialgias, vómitos y dolor de garganta.