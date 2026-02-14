Una mujer de 47 años quedó presa, tras ser acusada de violencia de género por haberle explotado los neumáticos al auto de su exnovio, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, pero no fue hasta ayer que Jeannette Ruiz Pagán, conocida como “Beba”, fue acusada por maltrato bajo la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, así como portación, y uso de arma blanca de la Ley de Armas.

El informe policiaco indica que “el 8 de febrero de 2026 a las 5:22 de la madrugada, en Barrio Obrero, la imputada llegó hasta la residencia de su exnovio y alegadamente con un objeto cortopunzante le desinfló los neumáticos de su Toyota Rav4 del año 2007. Además, le dejó varias marcas en la carrocería".

Ficha policiaca de Jeannette Ruiz Pagán, conocida como “Beba". ( Suministrada )

La fisca Jeannette Negrón Ramírez radicó en ausencia los cargos antes mencionados. La prueba se presentó ante la jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa probable en todos los artículos y expidió una orden de arresto con una fianza de $60,000.

Tras la acusación, la Policía diligenció la orden de arresto.

Como la mujer no pagó la fianza, fue ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón.

La vista preliminar quedó señalada para el 27 de febrero.

Busque ayuda

Si usted está en una situación de violencia, busque ayuda. La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza la fuerza física o sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aislamiento, el abuso emocional o económico para controlar a la otra persona. De ser una víctima de violencia de género, sepa que puede conseguir ayuda al llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676.