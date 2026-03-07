Tres mujeres, dos jovencitas de 17 años y un individuo fueron acusados ayer, viernes, por secuestrar e intentar asesinar a un joven de 23 en un residencial de Mayagüez, informó la Policía.

Contra Alba T. Medina Duran, de 39 años y residente de Mayagüez; Deishla J. Rosa Matías, de 22 y residente de Mayagüez; Jennyshka M. Ramírez González, de 34 y residente de Cabo Rojo; las dos menores de edad, así como a Jiam M. Ramos Vega, de 22 y residente de Mayagüez, se le imputaron cargos o faltas en violación al Código Penal por violaciones secuestro, tentativa de asesinato. También se le impusieron varias violaciones a la Ley de Armas por portar un arma de fuego, apuntar con un arma de fuego y portar municiones.

El informe policiaco detalla que “los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2026 en el mencionado municipio, mientras Jeisel Díaz Cruz, de 23 años, se encontraba en el Residencial Colombus Landing en Mayagüez, cuando fue sorprendido por los imputados, quienes, utilizando un arma de fuego, lo amenazaron, mediante intimidación. Posteriormente, lo trasladan al interior del complejo residencial, donde lo mantuvieron privado de su libertad en un apartamento, donde logra escapar”.

La prueba fue presentada ante la jueza Sinia Pérez Correa, del Tribunal de Mayagüez, quien determinó causa para arresto y señaló una fianza global de $700,000 a los cuatro adultos. No prestaron la suma, por lo que fueron fichados e ingresados en el Complejo Penitenciario de Ponce.

Las menores, por su parte, fueron ingresadas en una institución juvenil.

La vista preliminar fue pautada para el 20 de marzo.

El agente Rubén Leclerc Cintrón, de la División de Homicidios de Mayagüez; la fiscal Mayleen Colón y la procuradora de menores Sandra Lebrón investigaron.