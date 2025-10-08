Las autoridades le diligenciaron hoy dos órdenes de arresto a Waldemar Vega Muñiz de 51 años y residente en Quebradillas, quien era buscado por desacato criminal con una fianza de $1 millón y otra por la revocación de probatoria por casos previos de violencia doméstica, expedidas por la jueza Heidi D. Kiess Rivera.

El fugitivo fue capturado en un lugar que no fue precisado por policías y personal de la División de Arrestos Especiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Además, el agente Edwin J. Marcial Guzmán, adscrito a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del área de Arecibo, llevó a cabo una investigación, en conjunto al fiscal Nelson Feliciano Bruno, quien le radicó dos cargos por actos lascivos y tres por maltrato de menores, por hechos ocurridos en el año 2022 contra una menor de 11 años.

El juez Rafael I. Lugo Morales del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto contra Vega Muñiz, y le señaló una fianza de $500,000, la cual no prestó siendo ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada el 22 de octubre.