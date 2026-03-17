Agentes de la División de Arrestos Especiales de Aibonito, diligenciaron una orden de arresto por los delitos de maltrato a personas de edad avanzada mediante amenaza, contra Joel De Jesús David, de 43 años, expedida por la jueza Jenny Malavé Núñez, con una fianza de $50,000.

Los hechos ocurrieron el 16 de marzo del 2025, frente a una gomera ubicada en el kilómetro 34.0 de la carretera PR-14, en Coamo, donde presuntamente amenazó a un anciano con darle una puñalada y le manifestó palabras soeces.

La jueza Mariely Paradizo Pérez, ordenó su ingreso en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar.