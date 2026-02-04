La Fiscal Gina Díaz Ortiz formuló anoche, cargos a Edmanuel “Manny” Figueroa Laboy de 34 años, por los delitos de actos lascivos, maltrato a personas de edad avanzada y apropiación ilegal agravada, en Río Piedras.

Según la investigación realizada por la agente Dashuayra Vélez Ortiz, el lunes, 2 de febrero, eso de las 2:30 de la tarde, el imputado mediante fuerza le arrebató el teléfono celular de las manos a una de las querellantes al entrar en su área de trabajo e intento besarla.

Edmanuel Figueroa Laboy, enfrenta cargos por actos lascivos, maltrato a personas de edad avanzada y apropiación ilegal agravada. ( Suministrada por la Policía )

Además, Figueroa Laboy había cometido actos lascivos contra una mujer de edad avanzada en la estación del Tren Urbano en Río Piedras, a quien le tocó los glúteos.

La jueza Rocío Alonso, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $120,000, la cual no prestó siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.