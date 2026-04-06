La Fiscalía de Arecibo radicó ayer cargos criminales al fugitivo Dennis A. Rosado Molina, de 53 años y residente de Vega Baja, por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, agresión a un funcionario del orden público, resistencia u obstrucción a la autoridad pública, y a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.

Los hechos ocurrieron en la tarde del sábado, en el kilómetro 63.3 de la carretera PR-2, en Arecibo, cuando la agente Debbie Vázquez Rosario, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, intervino con Rosado Molina debido a que la guagua Ford Explorer del año 2002, tenía una tablilla que no le pertenecía al vehículo la cual fue hurtada en Vega Baja.

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El conductor trató de huir y se resistió al arresto, según el informe de novedades de la Policía de Puerto Rico.

Dennis A. Rosado Molina, fue detenido por tener una tablilla hurtada en su vehículo y resultó que pesaban dos órdenes de arresto en su contra. ( Suministrada por la Policía )

Contra Rosado Molina, pesaban dos órdenes de arresto por maltrato, amenaza y restricción a la libertad en violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y maltrato a una persona de edad avanzada, con fianzas totales de $400,000, expedidas por los jueces Juan Portell Maldonado del Tribunal de Bayamón y María Hernández Calzada, del Tribunal de Caguas.

Este caso fue consultado con el fiscal José Acevedo Acevedo, quien radicó los nuevos.

El juez Francisco Santiago López, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto en todos los cargos, señalando una fianza global de $50,000, además de ordenar el diligenciamiento de las órdenes de arresto previas.

Al no prestar la fianza total de $450,000, el imputado, fue ingresado en el Complejo Correccional en Bayamón, hasta la vista preliminar señalada para el 22 de abril.