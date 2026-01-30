El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Aguadilla, formuló hoy 13 cargos criminales contra Giselle M. Barada Sánchez, de 35 años, por delitos de trata humana, maltrato de menores, negligencia, sustancias controladas, amenaza, agresión contra sus hijas menores de edad y falsificación de documentos, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Las fiscales Eileen I. Quintana González y Belinda Brignoni Hernández, presentaron los cargos ante el juez Orlando Avilés, del Tribunal Municipal de Aguadilla, quien encontró causa para arresto en todos los delitos imputados.

La imputada será encarcelada al no pagar una fianza de $325,000.

La mujer fue acusada por delitos que afectaron a sus 4 hijas y a otras tres personas quienes fueron víctimas de la falsificación de documentos. Los hechos imputados ocurrieron en el pueblo de Isabela, se informó en un comunicado de prensa.

La investigación a cargo del agente Luis Arce Tirado, reveló que la imputada sometió a sus hijas de 8, 11, 13 y 15 años a un patrón de maltrato físico, psicológico y de amenaza causándole daño a su salud e integridad física y emocional.

El patrón de maltrato incluyó golpes físicos, palabras soeces, amenazas, uso de sustancias controladas frente a menores, alimentación deficiente y abandono.

La imputada también incurrió en trata humana y explotación sexual en relación a una de sus hijas, con el propósito de obtener el beneficio de sustancias controladas.

Además, la mujer le distribuyó sustancias controladas a otra de sus hijas, e intentó estrangular a otra.

La vista preliminar fe señalada para el 13 de febrero.