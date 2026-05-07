Una mujer de 32 años fue ingresada a prisión ayer, miércoles, luego de que no llevara a su hijo a la escuela ni se lo entregara a su padre, quien tenía la custodia.

Los hechos fueron revelados por la Policía.

El informe de novedades precisa que contra Jennifer Maisonet Pérez, residente del municipio de Manatí, pesaba una orden de arresto por los delitos de privación ilegal de custodia (art. 121) del Código Penal, y negligencia (art. 54-A) de la Ley 57, para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores, con una fianza de $20,000.

La orden de arresto fue expedida por el juez Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, por hechos ocurridos el 29 de abril de 2026 en Manatí.

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Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Arecibo, diligenciaron la orden de arresto.

Se informó que la mujer fue llevada ante la presencia de la jueza Lorna L. Sostre Torres, del Tribunal de Arecibo, para diligenciar el arresto. Al no prestar la fianza impuesta, fue ingresada en el Complejo Correccional 705, en Bayamón.

La vista preliminar quedó pautada para el 21 de mayo de 2026.