La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por un cargo de maltrato al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y le señaló una fianza de $40,000, a Leysha L. Rivera Rivera de 25 años.

Leysha L. Rivera Rivera, enfrenta un cargo por maltrado por violencia doméstica. ( Suministrada por la Policía )

Según la investigación realizada la Policía Municipal de San Juan, en el día de ayer, lunes, fue arrestada por presuntamente agredir con sus manos al perjudicado en diferentes partes del cuerpo durante un incidente de violencia de género, en Cupey.

Rivera, fue fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón.

La vista preliminar quedó señalada para el 20 de abril.