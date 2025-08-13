La fiscal Gina Díaz Ortiz radicó ayer cargos por el delito de maltrato de menores por negligencia a los padres de cuatro niños que vivían en condiciones infrahumanas e insalubres, lo que fue descubierto durante un allanamiento diligenciado en el apartamento que vivían en el residencial Nemesio R. Canales, en Hato Rey.

Según informó la Policía, la jueza María T. Hernández Calzada determinó causa para arresto a Harold S. Ortiz de 27 años por violación a los artículos 6.09 y 6.14 de la Ley de Armas de Fuego y maltrato de menores por negligencia, señalándole una fianza de $40,000.

Mientras que, a Michelle T. Pham, de 24 años, se le formuló un cargo por maltrato de menores por negligencia, con una fianza de $10,000.

Las fianzas no fueron prestadas por lo que ambos fueron encarcelados anoche.

La División de Drogas Metropolitana junto a personal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos diligenciaron ayer, martes, allanaron el apartamento 511 del edificio 27, donde quienes les ocuparon dos pistolas, cuatro cargadores y municiones calibre .40.

Al momento de la intervención los agentes encontraron infantes de 3 meses, 18 meses, 3 años y 5 años de edad, que vivían en un apartamento que se alega que fue invadido por sus padres o al menos no estaba registrado a su nombre, durmiendo en el piso y con poca comida.

El Departamento de la Familia asumió la custodia de emergencia de los hermanitos.