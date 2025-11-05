La fiscal Dailuz Rivera, del distrito de Caguas, radicó en la tarde de este miércoles cargos criminales contra Roberto Gadiel León López, de 20 años, por Ley 54 tras ser arrestado ayer mientras se encontraba con su expareja, por quien se había activado una Alerta Rosa.

Los cargos responden a dos violaciones al artículo 3.1 (maltrato), una al artículo 3.2(b) (maltrato agravado, cuando se infiere grave daño corporal) y una al artículo 3.3 (amenaza) de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Además, se le formularon cargos por violación a la Ley de Armas, por el uso de un arma blanca y posesión de sustancias controladas, ya que al momento de la detención tenía marihuana en uno de sus bolsillos.

La jueza Ismarie Colón Masso, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto en todos los delitos y le señaló una fianza de $251,000, la cual no prestó, siendo ingresado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar se señaló para el 18 de noviembre.

Según la investigación de la Policía, la víctima, de 19 años, había sido amenazada por su expareja para que no denunciara el patrón de maltrato del que, presuntamente, era víctima, según consta en la orden de protección del 24 de octubre. Por su parte, el acusado alegó que fue ella quien lo llamó para que la recogiera en la casa de su abuela en Humacao.

Hasta el martes, León López no había sido notificado de la orden de protección, ya que las autoridades no lo habían localizado. Una vez fue arrestado ese día, en el kilómetro 2.1 de la carretera PR-738, sector La Vega del barrio Montellanos en Cayey, se le informó oficialmente del documento, indicó el teniente Luis López, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

El Tribunal de Humacao había determinado en octubre que existían motivos suficientes para expedir la orden de protección por maltrato físico, verbal, emocional o psicológico, intimidación, amenazas, violencia cibernética, daño a bienes y abuso financiero, entre otros.

Según el documento, el pasado 23 de octubre el acusado agredió a la joven en distintas partes del cuerpo e intentó atacarla con un cuchillo en el rostro, pero ella se protegió con la mano derecha, resultando con una herida que requirió asistencia médica y cuatro puntos de sutura.

La víctima, fue atendida en un hospital, donde se activó el protocolo de violencia doméstica. Posteriormente, el acusado la habría amenazado para que no declarara.

De acuerdo con la abuela, la joven fue vista por última vez la tarde del 1 de noviembre en el balcón de su residencia en el barrio Candelero Arriba, en Humacao.

El caso fue investigado por la agente Alejandra Torres, adscrita a la División de Violencia Doméstica y Asuntos Juveniles del CIC de Caguas.