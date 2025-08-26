La Fiscal Sidgrid Nazario radicó hoy cargos criminales por por los delitos de apropiación ilegal y explotación financiera contra su progenitora, a Damaris Delgado Feliciano de 56 años y residente del poblado San Antonio en Aguadilla.

La investigación del agente Pelegrín Peña del CIC de Aguadilla reveló que, para los meses de abril del 2024 a marzo de este año, retiró la cantidad de $21,669 para su uso personal, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Moca y la sucursal del Banco Popular de Aguadilla, de su progenitora, identificada como Matilde Feliciano González de 85 años.

A Damaris I. Delgado Feliciano, se le radicaron cargos por explotación financiera a su progenitora de 85 años y apropiación ilegal. ( Suministrada por la Policía )

El juez Davier Alfaro Alfaro, luego de evaluar la prueba, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $25,000, la cual no prestó.

La imputada fue encarcelada en y ordenó su ingreso a la cárcel de Mujeres del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue señalada para el 9 septiembre.