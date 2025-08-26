A la cárcel por explotación financiera a su madre en Aguadilla
Se alega que retiró $21,669 de sus cuentas bancarias para su uso personal.
PUBLICIDAD
La Fiscal Sidgrid Nazario radicó hoy cargos criminales por por los delitos de apropiación ilegal y explotación financiera contra su progenitora, a Damaris Delgado Feliciano de 56 años y residente del poblado San Antonio en Aguadilla.
La investigación del agente Pelegrín Peña del CIC de Aguadilla reveló que, para los meses de abril del 2024 a marzo de este año, retiró la cantidad de $21,669 para su uso personal, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Moca y la sucursal del Banco Popular de Aguadilla, de su progenitora, identificada como Matilde Feliciano González de 85 años.
El juez Davier Alfaro Alfaro, luego de evaluar la prueba, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $25,000, la cual no prestó.
La imputada fue encarcelada en y ordenó su ingreso a la cárcel de Mujeres del Complejo Correccional de Bayamón.
La vista preliminar fue señalada para el 9 septiembre.