El fiscal Nelson Feliciano Bruno, le radicó ayer dos cargos por maltrato, dos por maltrato mediante amenaza y uno por incumplimiento a la orden de protección, al amparo de la Ley para la Protección e Intervención con la Violencia Doméstica a Alberto L. Pérez Morales de 48 años y residente en Jayuya.

Surge de la investigación del agente Gerardo Feliciano Rivera, adscrito a la División de Violencia Doméstica, que este martes el imputado llegó hasta la residencia de su expareja la cual posee una orden de protección.

Alberto L. Pérez Morales, enfrenta cargos por violar una orden de protección. ( Suministrada por la Policía )

El agente Gerardo Feliciano Rivera adscrito a la división Violencia Doméstica del Cuerpo Investigaciones Criminales de Utuado, consultó el caso con el fiscal Nelson Feliciano Bruno, quien ordenó y radicó los cargos correspondientes por la Ley 54.

La jueza Melissa Santiago Núñez del Tribunal de Utuado, determinó causa para arresto contra Pérez Morales, y le señaló una fianza de $350,000, la que no prestó siendo ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce.

La vista preliminar fue señalada para el 10 de diciembre.