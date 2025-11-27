A la cárcel por violar orden de protección
Su expareja lo denunció por llegar a su residencia.
El fiscal Nelson Feliciano Bruno, le radicó ayer dos cargos por maltrato, dos por maltrato mediante amenaza y uno por incumplimiento a la orden de protección, al amparo de la Ley para la Protección e Intervención con la Violencia Doméstica a Alberto L. Pérez Morales de 48 años y residente en Jayuya.
Surge de la investigación del agente Gerardo Feliciano Rivera, adscrito a la División de Violencia Doméstica, que este martes el imputado llegó hasta la residencia de su expareja la cual posee una orden de protección.
El agente Gerardo Feliciano Rivera adscrito a la división Violencia Doméstica del Cuerpo Investigaciones Criminales de Utuado, consultó el caso con el fiscal Nelson Feliciano Bruno, quien ordenó y radicó los cargos correspondientes por la Ley 54.
La jueza Melissa Santiago Núñez del Tribunal de Utuado, determinó causa para arresto contra Pérez Morales, y le señaló una fianza de $350,000, la que no prestó siendo ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce.
La vista preliminar fue señalada para el 10 de diciembre.