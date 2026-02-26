Jerry Joel López Galán, de 34 años y vecino de Caguas, fue encarcelado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $150,000 de una orden de arresto que pesaba en su contra por violencia doméstica.

La misma fue expedida el 27 de diciembre de 2025 por el juez Ángel D. Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, por cargos de maltrato y maltrato agravado de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia de Género y uso y portación de arma blanca de la Ley de Armas.

Surge de la investigación que en la madrugada del día en que se le radicaron los cargos, el imputado sostuvo una discusión con su expareja a quien se alega golpeó con un palo de escoba en diferentes partes del cuerpo e insultó con palabras soeces durante un incidente de violencia de género.

Jerry Joel López Galán, fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $150,000, por una orden de arresto que pesaba en su contra por violencia doméstica. ( Suministrada por la Policía )

El agente Geraldo López Vale, bajo la supervisión del sargento Sergio González Torres, de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones diligenciaron la orden para su captura.

La vista preliminar quedó señalada para el 11 de marzo