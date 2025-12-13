Un hombre de 55 años fue acusado ayer, viernes, de intentar quemarle la casa a su vecina, tras lanzarle un artefacto con un líquido inflamable, tipo molotov, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves en horas de la tarde, en la calle Amadeo Santiago, del barrio Puente Peña, del municipio de Camuy.

El informe policiaco indica que Albert Pamias Cubero, conocido como Tito, lanzó el artefacto inflamable hacia casa de su vecina, “el cual provocó un incendio en el área del balcón”.

La agente Angelica Del Valle Pérez, adscrita a la Oficina de Explosivos y Seguridad Pública del área de Arecibo, investigó los hechos y consultó con el fiscal Luis Ramos Vélez para la radicación de cargos.

Pamias Cubero fue acusado en la tarde de ayer por cargos de incendio agravado y daños menos graves, bajo el Código Penal, así como dos cargos por violación a la Ley de Explosivos.

La juez Alba I. Calderón Cestero, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa para arresto por los delitos ante mencionado y le fijó una fianza global de $30,000, la cual no prestó. Fue ingresado en la cárcel de Bayamón. La vista preliminar fue citada para el 29 de diciembre.