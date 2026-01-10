Un joven de 25 años que supuestamente atropelló con su auto a otro hombre y luego lo golpeó con un bate dejándolo malherido, fue acusado e ingresado a prisión ayer, viernes.

A Roberto Christian Altieri Ayala, residente de Añasco, se le acusó de violación al artículo 93 de tentativa grave del Código Penal de Puerto Rico; del artículo 6.06 sobre portación y uso de armas blancas de la Ley de Armas, así como por los artículos 5.07 y 4.02 de la Ley 22 de Tránsito.

El informe policiaco detalla que “el dia de ayer, 9 de enero de 2026, en el pueblo de Mayagüez, se reportó una agresión grave, donde el imputado agredió con su auto Toyota Corolla al perjudicado. Luego, al desmotarse del vehículo, saca un bate y lo agrede en el área de la cabeza y en diferentes partes del cuerpo”.

Añade que “el perjudicado fue transportado a un hospital del área, donde fue atendido por el doctor de turno, el cual diagnosticó fractura craneal y múltiples traumas críticos”.

Ficha suministrada por la Policía de Roberto Christian Altieri Ayala, de 25 años. ( Suministrada )

Este caso fue consultado con el fiscal Jise Arrocho, quien presentó los cargos ante la jueza Annelie Carlos Rivera, del Tribunal de Mayagüez. Esta determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $300,000, la cual no prestó. Fue ingresado en el Complejo Penitenciario Las Cucharas de Ponce.

El agente Israel Bisbal Torres, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, estuvo a cargo de la investigación.