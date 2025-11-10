El juez Juan G. Portell del Tribunal de Bayamón, determinó anoche causa para arresto por cargos de maltrato y maltrato agravado de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, escalamiento agravado y por la posesió n y uso de un arma blanca, Carmen Lydia Cobián Díaz de 59 años y vecina de Comerío.

La imputada fue encarcelada en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza $500,000.

Carmen L. Cobián Díaz, enfrenta cargos por violencia doméstica, violación a la Ley de Armas y escalamiento agravado. ( Suministrada por la Policía )

Los hechos ocurrieron el sábado pasado, en el sector Pancho Febus del barrio Palmarejo, en Corozal, cuando se alega que llegó hasta las escaleras de la residencia de su expareja de 48 años y lo agredió al igual que a una mujer de 49 años que lo acompañaba.

El hombre resultó herido en el el costado izquierdo y a la mujer en la cabeza, cuello y otras partes del cuerpo. No se informó la condición de ambos.

El caso fue consultado con la fiscal Linda Sepúlveda, quien ordenó radicarle los cargos mencionados.