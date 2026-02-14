Una mujer terminó en prisión, tras presuntamente haber agredido a su novio porque no quería que se fuera a recortara el cabello con una mujer estilista, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron en horas de la tarde del miércoles, pero no fue hasta hoy que se reportó.

El informe policiaco detalla que Haley Catherine Doane, de 22 años y vecina de San Juan, fue arrestada por maltrato bajo la Ley 54 para Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

Ficha policiaca de Haley Catherine Doane. ( Suministrada )

“La imputada alegadamente golpeó a su novio con sus manos, rodillas y piernas, causándole varios hematomas y aruñazos en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo al perjudicado, su novia se puso celosa cuando le dijo que se iba a recortar el cabello, porque pensaba que iría con una estilista mujer”, informó la Policía.

El caso se consultó con la fiscal de turno, Ana M. Martínez Orama, quien radicó los cargos antes mencionados en ausencia.

La jueza Dayra Zoet Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, determinó causa en todos los cargos y expidió una orden de arresto con una fianza de $5,000.

La Policía logró el arresto de la mujer, quien no prestó la fianza. Fue siendo fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.

Busque ayuda

Si usted está en una situación de violencia, busque ayuda. La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza la fuerza física o sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aislamiento, el abuso emocional o económico para controlar a la otra persona. De ser una víctima de violencia de género, sepa que puede conseguir ayuda al llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676.