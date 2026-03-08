La Policía informó sobre el ingreso a prisión de un sujeto por un patrón de violencia de género contra su esposa.

Según el reporte, agentes adscritos al Precinto de Barrio Obrero llevaron a cabo una investigación que desembocó en la radicación de cargos por parte de la fiscalía contra Julio A. Cádiz Tapia, alias “Guare”, de 61 años y vecino de San Juan, por cargos de maltrato al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

De acuerdo con la investigación, el 6 de marzo, a eso de las 5:09 de la tarde, se arrestó a Cádiz Tapia por intimidar y amenazar constantemente a su esposa, como parte de un patrón de violencia de género.

El caso se consultó con la fiscal especializada María Sofía Cruz, quien radicó los cargos antes mencionados.

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, escuchó la prueba y determinó causa para arresto, fijando una fianza de $20,000, que Cádiz Tapia no prestó, por lo cual fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue señalada para el 20 de marzo de 2026, en el Tribunal de San Juan.