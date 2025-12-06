Un turista de 26 años fue encarcelado, tras ser acusado por agredir a su novia en un hotel del Condado, informó la Policía.

Los hechos se registraron en la mañana del pasado jueves en una habitación de At Wind Chimes Boutique Hotel, localizado en la avenida McLeary.

El informe policiaco detalla que el imputado, identificado como Xavier Oliver, residente del estado de Filadelfia, “alegadamente agredió con sus manos a su novia, ocasionándole laceraciones en uno de sus hombros, cuello y boca, durante un incidente de violencia de género que se suscitó en el lugar”.

Por los hechos, la agente investigadora del Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, Milagros Antonia Mercado Sánchez, y el fiscal de turno presentaron cargos por maltrato al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $40,000, la cual no prestó.

El hombre fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó pautada para el 17 de diciembre.

Busque ayuda

Si usted está en una situación de violencia, busque ayuda. La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza la fuerza física o sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aislamiento, el abuso emocional o económico para controlar a la otra persona. De ser una víctima de violencia de género, sepa que puede conseguir ayuda al llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676.