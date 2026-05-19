La jueza Marielem Padilla Cotto, del Tribunal de Aibonito, pautó para el 17 de junio una vista de procesabilidad en el caso de Melicelis Ortiz Vázquez, de 41 años, imputada por apuñalar a su hijo de siete años en la casa de su hermana en la urbanización Jardines, en Barranquitas, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

Su defensa radicó una moción solicitando la vista al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal para evaluar la capacidad mental de Ortiz Vázquez. Si existen motivos para creer que el acusado no es procesable porque no entiende los procedimientos judiciales o no puede cooperar con su defens el tribunal debe suspender inmediatamente el proceso y los términos de tiempo para juicio.

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La imputada fue citada para hoy a una vista preliminar por cargos criminales por los delitos de tentativa de asesinato, maltrato de menores y violación a la Ley de Armas, la cual se suspendió.

El 4 de mayo a eso de las 2:12 a.m. mientras madre e hijo dormía en la casa de su hermana, se escucharon gritos y la dueña de la casa despertó a su esposo. Ambos tocaron a la puerta del domitorio, al entrar, la mujer atacó a su hermana con un cuchillo y la agredió en el rostro. En medio del forcejeo, el hombre logró quitarle el arma blanca a su cuñada y llamaron a la Policía.

El menor recibió heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo, su condición era estable y la tía fue dada de alta el mismo día.

De acuerdo a la secuencia de hechos, el 2 de mayo, el Departamento de la Familia (DF) recibió un referido, por parte de la Policía, relacionado con un comportamiento errático de Ortiz Vázquez, quien había llegado al cuartel de Barranquitas acompañada de su hijo y posteriormente, abandonó el lugar sin notificarlo a ningún oficial presente.

Al recibir el referido, el personal del DF entabló comunicación con la hermana del niño, de 22 años y residente independiente, quien informó que el menor se encontraba bajo su cuidado, debido a que la madre se lo había dejado cuidando mientras acudía a recibir atención médica en una institución hospitalaria.

El informe del DF establece además que, durante la mañana del domingo, la madre del menor llegó a la residencia de su hija e indicó que había abandonado el tratamiento que recibía en una institución hospitalaria y le solicitó que le entregara al menor. La hija informó en una entrevista con el personal de la agencia, al verla tranquila y en aparente buen estado, procedió a entregarle el niño

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Al regresar a su residencia junto al menor, Ortiz Vázquez, volvió a realizar llamadas sin sentido al Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que generó un segundo referido al DF, por parte de la Policía.

El personal de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIE) del DF se comunicó nuevamente con la hermana del menor, quien informó lo ocurrido. Durante esa intervención, la trabajadora social indagó sobre la red de apoyo familiar disponible, identificándose como recursos a la abuela paterna y dos tías maternas.

Como parte de la intervención, se estableció comunicación con una de las tías del niño para desarrollar un plan de seguridad familiar y la orientó sobre la posibilidad de gestionar una orden para su evaluación e ingreso involuntario a una institución hospitalaria de salud mental, de entenderse necesario, al amparo de la Ley 408.

No obstante, luego de dialogar entre sí, los familiares determinaron no solicitar el recurso que les provee la Ley de Salud Mental, en ese momento, y acordaron que madre e hijo y permanecerían en la residencia de una de las tías durante la noche del domingo al lunes, bajo supervisión familiar. La tía informó al DF, que ambos se encontraban tranquilos y en buen estado

Como parte del seguimiento, se coordinó una visita al hogar para el lunes, mientras continuaba el monitoreo del caso y la evaluación de alternativas adicionales de apoyo. Como la posibilidad de gestionar servicios adicionales de salud mental, de entenderse necesario. La última comunicación documentada con la familia ocurrió aproximadamente a las 6:00 de la tarde del domingo.

Tras los hechos ocurridos durante la madrugada del día siguiente la agencia asumió la custodia de emergencia del menor. Hoy se llevó a cabo una vista de privación de custodia.