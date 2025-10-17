Elvia Cabrera Rivera de 40 años y su hija Anthonieska Avilés Cabrera de 18, imputadas por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, regresaron esta mañana al Tribunal de Aibonito para asistir a la vista preliminar en la sala de la jueza Marielem Padilla Cotto.

Este miércoles, la jueza Paola Morales, del Tribunal Superior de Aibonito, determinó que Avilés Cabrera, es procesable, tras la evaluación del perito José Domingo Malavé lo que dio paso al inicio de esta etapa del proceso.

Para la fecha de los hechos tenía 17 años por lo que se le renunció a la jurisdicción del Tribunal de Menores para proceder con la radicaron cargos como adulta.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, informó por escrito este miércoles que “nuestros fiscales están preparados para desfilar la prueba contra ambas imputadas para que se le haga justicia a Gabriela Nicole Pratts”.

Según el psiquiatra, la joven pudo explicar y entender claramente lo que es el proceso legal, así como los roles del funcionamiento del tribunal, pese a su discapacidad cognoscitiva. Domingo indicó que, a diferencia de la evaluación pasada, estaba orientada en tiempo y espacio, y con buen contacto visual.

Durante el interrogatorio salió a relucir que el secretario de Salud, Víctor M. Ramos Otero, evaluó físicamente a la joven el pasado jueves, lo que su defensa, representada por las licenciadas Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) calificó como “atípico”.

A su vez, las licenciadas recurrieron al tribunal para que les permitiera obtener la copa expediente médico y ayer se hacían gestiones para entrevistarla.

Con relación con los servicios de salud brindados por el Dr. Ramos Otero, el Departamento de Justicia (DJ) aclaró que la evaluación física fue efectuada dentro de sus funciones y facultades como jefe de la instalación hospitalaria y pediatra.

Madre e hija enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas de Fuego, por la portación y uso de armas blancas en concierto y común acuerdo y se encuentran encarceladas en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $1 millón que le señaló a cada una, la jueza Valery Telles.

La progenitora de la joven es representada por el licenciado Jesús R. Ramos Puca.

El 25 de septiembre se nombraron los fiscales Silda Rubio Barreto y Orlando Velázquez Reyes porque tienen más experiencia en casos de menores y el 9 de octubre el DJ removió a la fiscal Brenda Lee Soto Santiago.

Los hechos ocurrieron a eso de la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de una pelea entre jóvenes y adultos que culminó con el asesinato con un objeto punzante contra la menor. Todo ocurrió tras el cierre de una fiesta de verano auspiciada por el Municipio de Aibonito.

Las autoridades no han revelado el motivo de los hechos, más allá de que fue una riña que ocurrió ese día. En la denuncia se describe el arma blanca utilizada como de una pulgada de ancho, sin brindar otros detalles.

El DJ ha anunciado que podría radicar nuevos cargos contra las imputadas y a otras personas en un futuro cercano.