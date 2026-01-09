Al trapero Yovngchimi, cuyo nombre de pila es Ángel Javier Avilés Monzón, le queda una semana para determinar si acoge un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal.

La jueza federal María Antongiorgi Jordán estableció que la fecha límite para hacer un cambio de declaración de no culpable a culpable es hasta el viernes, 16 de enero.

15 Fotos Los temas de "maleanteo" figuran en una mayor parte de las composiciones del “Diablo de Llorens”.

En la última vista del estado de los procedimientos trascendió que el abogado de defensa del trapero, Saam Zangeneh, y los fiscales federales Joseph Russell y Laura Díaz han sostenido reuniones encaminadas a llegar a un acuerdo de culpabilidad.

PUBLICIDAD

“El abogado Zangeneh informó que la defensa explorará una posible resolución y solicitó tiempo adicional para informar al tribunal sobre cómo decide el acusado proceder”, dice una nota judicial del expediente de Aviles Monzón fechada el pasado mes de diciembre.

El acusado, que lleva preso desde el 29 de diciembre de 2024, enfrenta dos cargos por posesión de armas modificadas para disparar de manera automática y un tercero por conspiración para traficar armas de fuego.

En junio pasado trascendió que hubo un primer intento de negociación que quedó en nada.

Si en esta ocasión se logra un acuerdo, se dejaría sin efecto el inicio del juicio por jurado en su contra. El proceso está pautado para comenzar el 9 de marzo.

Documentos del expediente judicial del artista apuntan a que el trapero fue atrapado en una presunta ilegalidad por unos mensajes de textos extraídos del celular de otro cantante de música urbana, Luis Nomar Isaac Sánchez, mejor conocido como CDobleta. Estos extractos fueron corroborados en el celular del propio acusado, que fue confiscado el 16 de septiembre por la agencia Homeland Security Investigations (HSI, en inglés).

Ambos artistas urbanos formaban parte de un chat de WhatsApp de nombre “La Vuelta”. Además, formaban parte del grupo Víctor Pérez Fernández, alias “Vitu”, “Vitikin”, “Enano” y “La Cone”. Este último es el presunto manejador de CDobleta y se entregó a las autoridades federales en diciembre y fue acusado por un gran jurado federal junto a otros 15 alegados miembros de la ganga “La Familia”, cuyo grupo supuestamente operaba en los municipios de San Juan y Carolina. Se sospecha que el grupo es responsable por el asesinato del sargento Eliezer Ramos.