Una mujer de 66 años, que viajaba junto a su nieto murió en la madrugada de este miércoles tras verse involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera PR-167, en Bayamón, informó la Policía.

El choque fatal fue reportado a eso de las 5:30 a.m. a la altura del kilómetro 9.8, en jurisdicción del precinto de Dajaos.

Según la información preliminar, la mujer conducía un Toyota Camry color vino en dirección de Naranjito hacia Bayamón acompañada del menor de edad, cuando presuntamente sufrió una emergencia de salud mientras manejaba.

Las autoridades indicaron que, debido al percance médico, la conductora perdió el control del vehículo y terminó desviándose hacia una pendiente al borde de la vía.

La mujer falleció en el lugar de los hechos.

Paramédicos de Emergencias Diphom acudieron a la escena, mientras que el agente Diego Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto a la fiscal Jennifer Reyes, asumieron la investigación del caso.