Agentes de la División de Patrullas de Carreteras y Autopista de Caguas, investigan un accidente ocurrido al mediodía de hoy, viernes, en el kilómetro 37.4 de la autopista Luis A. Ferré, en Cayey.

La oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, informó que el accidente se reportó a las 12:33 p.m. en dirección de Cayey a Caguas, cuando el conductor perdió el control del volante y el camión de plataforma que manejaba impactó la valla de seguridad que divide los carriles.

En el lugar hay congestión de tránsito ya que soo hay un carril abierto mientras concluye la investigación.

El chofer quedó pillado.

Se exhortó a los conductores a tomar rutas alternas como la carretera PR-01.