Agentes de la División de Autopistas del área de Guayama investigan un accidente de tránsito con personas heridas, ocurrido en el kilómetro 52.6 de la autopista Luis A. Ferré (PR-52), en dirección hacia el sur.

Los vehículos involucrados se encuentran obstruyendo la vía de rodaje, informó la oficina de prensa de la Policía.

Personal de emergencias médicas ya se encuentra en el lugar atendiendo la situación. Se desconoce la cantidad y la condición de los heridos.

Se exhortó a los conductores a tomar las debidas precauciones y tomar la carretera PR-1 desde Cayey hacia Salinas como ruta alterna.