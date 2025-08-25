Un conductor murió al mediodía de hoy, lunes, en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Cerro Gordo, en San Lorenzo.

Surge de la investigación criminal, que el hombre transitaba en su vehículo cuando perdió el control del volante por causas desconocidas e impactó un objeto fijo, que no fue descrito saliendo expulsado. Este falleció en la escena.

La División de Autopista y Patrullas de Carreteras de caguas se hizo cargo de la pesquisa junto al fiscal de turno.