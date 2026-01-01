La Policía investiga un accidente con peatón de carácter grave reportado a las 11:26 p.m. de ayer, miércoles, en el kilómetro 3.7 de la carretera 931, en Gurabo.

De acuerdo con el reporte policial, mientras el conductor de un vehículo Toyota Yaris gris del año 2015 transitaba por esa vía, al llegar a ese punto impactó al peatón, que se encontraba en medio de la vía de rodaje.

Al momento, el herido no había sido todavía identificado. Fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, en condición de gravedad.

Al conductor, que se detuvo en la escena, se le hizo la prueba de alcohol en el aliento, y arrojó .0% en su organismo. Fue identificado como Fernando Vega, de 42 años.

El agente Noel Santana, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, está a cargo de la investigación en conjunto con la fiscal Natalie Díaz.