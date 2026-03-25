Una persona murió en la madrugada de hoy tras un accidente de motora ocurrido en la carretera PR-696, a la altura del kilómetro 1.9, en el barrio Higuillar, en Dorado.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por la Policía de Puerto Rico, los hechos se reportaron a eso de las 12:40 a.m., cuando el conductor de una motora KTM Duke 200 transitaba por la mencionada vía. Por circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, este viajaba a una velocidad que le impidió mantener el control y dominio del manubrio.

Como resultado, el conductor impactó la acera y cayó al pavimento, sufriendo heridas de gravedad. A consecuencia de las lesiones recibidas, falleció en el acto.

El agente Juan Rodríguez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación del caso.