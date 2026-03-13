Un accidente de tránsito de carácter grave se reportó esta tarde en el kilómetro 42 de la autopista Luis A. Ferré (PR-52), en dirección de Cayey hacia Salinas.

Según informes preliminares de la Policía de Puerto Rico, el accidente involucra a un camión y un automóvil. No se informó la cantidad de personas heridas.

Personal de la División de Autopista de Caguas exhortó a los conductores que transitan por la zona a tomar rutas alternas mientras culmina la investigación y se realizan los trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar la seguridad vial.