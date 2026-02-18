Las autoridades se movilizaron a las 10:47 de la mañana de hoy, miércoles, a la carretera PR-14, donde un hombre fue asesinado a tiros en el área de la cancha del condominio Riveras de Bucaná, en Ponce.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a la policía sobre disparos. Al llegar los agentes a la escena encontraron el cuerpo baleado de un hombre.

El occiso no ha sido identificado.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.