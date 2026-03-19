Un hombre fue asesinado a tiros a media mañana de este jueves, en el kilómetro 7.1 de la carretera PR-139 en ruta hacia el embalse del Lago Cerrillos​ en el barrio Maragüez, en Ponce.

La llamada de alerta se recibió a las 10:42 a.m., a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, informó la oficina de prensa de la Policía.

El cadáver fue hallado por los patrulleros en el área verde.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Ponce junto al fiscal de turno investigarán la escena.