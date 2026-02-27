( Suministrada por la Policía )

El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, activó hoy la Alerta Silver por la desaparición de Jorge Luis Díaz Nadal, de 63 años, del hogar Salud Mental del Caribe, localizado en la calle 3 del barrio Bucarabones, en Toa Baja.

Díaz Nadal fue visto por última vez en la madrugada del 25 de febrero cuado salió a pie del hogar son rumbo desconocido, según lo reveló un empleado del hogar a las autoridades.

Desde ese momento se hicieron varias búsquedas en la zona aledaña y por varios hospitales donde recibía tratamiento, sin ser localizado.

El sexagenario fue descrito como de tez trigueña, pelo negro, unos 5′11″ de estatura, 180 libras de peso, ojos marrón claro y como seña particular tiene un lunar cerca del lado izquierdo de los labios. Vestía una camisa color blanco y azul, pantalón oscuro y llevaba una mochila color negro y violeta.

Si lo ha visto llame a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Esta alerta se emite para atender casos de desaparición de una persona con Alzheimer, otro tipo de demencia o diversidad funcional.