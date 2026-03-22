La Policía de Puerto Rico activó esta tarde una Alerta Silver para localizar a Nélida Agosto Cintrón, de 84 años, reportada como desaparecida el pasado viernes por su esposo, José Colón López. Según indicó, la octogenaria salió a alimentar unos animales en la finca de su propiedad que ubica en el barrio Cordillera, carretera 146, KM 21.3 interior, en Ciales, y no regresó a la residencia.

Agosto Cintrón es de tez blanca, cabello gris canoso, ojos verdes, mide 5’0” y pesa 110 libras aproximadamente y padece de Alzheimer.

De tener información sobre el paradero de esta mujer, puede comunicarse al 787-343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

PUBLICIDAD

El superintendente de la Policía, Joseph González, explicó que la Alerta Silver es una herramienta complementaria a la investigación en curso por parte de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, cuyo objetivo es ampliar la difusión de la búsqueda para recibir cualquier dato que ayude a localizar a esta persona desaparecida.

La Alerta Silver fue creada mediante la Ley 132-2009 y está dirigida a la localización de personas con condiciones de Alzheimer u otras demencias. La Policía de Puerto Rico es la agencia responsable de determinar su emisión.