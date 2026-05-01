Desde el pasado mes de abril las autoridades federales en Puerto Rico han estado activa en una investigación relacionada al uso del Servicio Portal de los Estados Unidos para envió y recibo de drogas.

Múltiples órdenes de registro han sido solicitadas por agentes del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos al Tribunal federal de Distrito de manera sellada en las pasadas semanas. Estas fueron autorizadas por el magistrado Héctor Ramos Vega.

En la mayoría de las peticiones para realizar el registro, se observa que están implicadas a un caso del Servicio Postal. Algunas tienen números de paquetes preestablecidos y otras son a buzones en estaciones de correo. También se encontró una petición para allanar una vivienda y buscar en vehículos de una persona de la urbanización Villa Madrid, en Coamo, que en otro expediente registra que también hubo una búsqueda en un paquete que llegó a su nombre y en el que se halló fentanilo.

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Hasta el momento, las autoridades federales no han revelado ningún tipo de investigación especial que implique el uso del Servicio Postal para el transporte de drogas, principalmente entre Puerto Rico y Estados Unidos.

Aunque las múltiples peticiones de “órdenes de registro” habían llamado la atención, no fue hasta esta semana que se han publicado algunos resultados de los allanamientos. Entre estos se destaca el caso de Coamo.

Según el expediente, un coameño recibió desde el “Rancho Cucamonga” un paquete que contenía 1,100 gramos de fentanilo. El nombre de la persona no será revelado, debido a que el expediente no identifica la radicación de cargos criminales.

Tras el hallazgo registrado el pasado lunes, se solicitó allanar la vivienda que aparece en la dirección del paquete intervenido. El allanamiento se registró el martes, donde se ocuparon celulares, una libreta y otros paquetes de correo vacíos desde la dirección de “Rancho Cucamonga”.

Otro documento reciente establece que el 24 de abril realizaron unas intervenciones a paquetes que se enviaron entre municipios de Puerto Rico, así como entre la Isla y Estados Unidos. Algunos municipios implicados fueron San Lorenzo, Ciales, Villalba, Loíza, Toa Baja, San Germán, Caguas y Carolina. Entre los estados se destaca Florida y Nueva York.

El resultado de la intervención fue el hallazgo de cocaína en ocho de los nueve paquetes de correo intervenidos. Dos de los paquetes tenían rastreo a través de GPS (Sistema de Posicionamiento Global).

En los ocho paquetes se ocuparon 14,415 gramos de cocaína, según el documento judicial.