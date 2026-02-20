Un hombre que se alega presentó resoluciones judiciales falsificadas para lograr el archivo de multas de tránsito, fue ingresado a prisión luego que se radicaran cargos en su contra por esos hechos.

El imputado fue identificado como Luis Ramon Cortes Rodríguez de 46 años y residente de Aguadilla. Según la investigación realizada por la agente Maritza Nazario Vega, adscrita a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, desde el 26 de septiembre de 2023 hasta el 19 de diciembre de 2025, Cortes Rodríguez acudió al CESCO de Mayagüez en varias ocasiones, con resoluciones judiciales sobre recursos de revisión emitidas por diferentes jueces, reclamando el archivo de multas expedidas en su contra. De acuerdo con las autoridades, los documentos eran falsificados.

Contra Cortes Rodríguez se radicaron cuatro cargos fraude, 21 cargos por alteración de documentos por medio electrónico y 21 cargos por posesión y traspaso de documentos falsificados. La Juez Jeysa González Del Toro, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa para arresto y le impuso una fianza global de $1,150,000, la que no prestó, por lo que fue ingresado en la Cárcel de Ponce.

La vista preliminar fue pautada para el 6 de marzo.

Luis R. Cortés Rodríguez. ( Suministrada )

En otros caso no relacionado, cargos por declaración o alegación falsa de delito, fraude y 14 cargos por posesión y traspaso de documentos, se radicaron contra Ángel L. López Ortega, de 36 años y vecino de Aguadilla.

Ángel L. López Ortega. ( Suministrada )

Según la investigación policíaca, el 19 de diciembre del año pasado, López Ortega acudió al CESCO de Mayagüez, donde presentó varias resoluciones judiciales falsificadas, las que utilizó para que se le archivaran múltiples multas de tránsito. Por estos hechos, la juez González Del Toro, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $400,000, la que prestó, por lo que quedó libre con un grillete.

La vista preliminar en su contra fue pautada para el 13 de marzo.