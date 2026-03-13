El Departamento de Justicia, a través de la División de Delitos Económicos, presentó este viernes 12 denuncias, contra Doris Margarita Martínez Sánchez, de 69 años, y Yahaira Liz Pino Hernández, de 50 años, por delitos de maltrato a personas de edad avanzada, explotación financiera de personas de edad avanzada y apropiación ilegal de vehículo, entre otros cargos.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en un comunicado de prensa informó que las fiscales Roxanne Rivera Carrión, directora de la División de Delitos Económicos, y Natalie Lausell Rodríguez presentaron los cargos ante la jueza Miriam M. Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, quien determinó causa para arresto en todos los delitos.

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Contra Martínez Sánchez, quien enfrenta nueve cargos, de falsedad ideológica, apropiación ilegal de identidad y posesión y traspaso de documentos falsificados, la jueza le impuso una fianza de $45,000.

Y a Pino Hernández, imputada por tres cargos, fianza de $30,000.

Se alega que los delitos de maltrato a personas de edad avanzada, explotación financiera de personas de edad avanzada, apropiación ilegal de vehículo y entrada de información falsa al Sistema de Computadoras o Expediente, se cometieron en concierto y común acuerdo.

Las mujeres no prestarn la fianza por lo que fueron encarceladas.

Además, expidió una orden de protección por un año a favor de la víctima.

La investigación de la agente Rebeca Ortíz Sánchez, y el Ministerio Público, reveló que, desde noviembre del año 2022 hasta abril 2023, Martínez Sánchez y Pino Hernández trabajaban como cuidadoras de la víctima quien es una persona de edad avanzada.

La víctima era dueño de una guagua marca Honda CR-V del año 2014 y color blanco. Para este periodo, las imputadas mediante la contratación de los servicios de una gestoría realizaron el proceso del traspaso del vehículo de la víctima falsificando la firma del hombre en la documentación requerida para solicitar el título de propiedad y realizar el traspaso.

El adulto mayor, residente en Vega Baja, no consintió al traspaso de su vehículo ni firmó los documentos para completar el proceso por lo que fue víctima de los delitos mencionados.

De ser encontradas culpables se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel.