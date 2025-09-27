Un hombre de 37 años fue ingresado a prisión ayer, viernes, tras haber sido acusado por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un motel, informó la Policía.

El acusado fue identificado en el informe policiaco como Emmanuel Rivera Natal, de 37 años y residente de Juana Diaz.

“De acuerdo a la investigación realizada, en hechos ocurridos para finales de diciembre de 2024 a principios de enero de 2025, el imputado contactó mediante una aplicación a una menor de 12 años de edad, logrando verse personalmente con ella y cometiendo el delito de actos lascivos. Posteriormente, en dos ocasiones diferentes, la llevó a un motel y la agredió sexualmente”, informó la Policía.

Por los hechos, a Rivera Natal se le acusó de seis cargos por violación al artículo 130 de agresión sexual del Código Penal de Puerto Rico y dos cargos por violación el artículo 53 por maltrato, bajo la Ley de Menores.

El caso fue consultado por la agente Wanda Almodóvar, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menor, con la fiscal Patricia Lugo.

La prueba fue presentada ante la jueza Carlia Soto Padua, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto. Esta le fijó al acusado una fianza global de $400,000, la cual no prestó.

Rivera Natal fue ingresado el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce.