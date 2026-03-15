Un hombre, de 53 años, enfrenta cargos por presuntamente asesinar a un hombre en Culebra y ocultar su cuerpo el pasado 8 de marzo.

El Departamento de Justicia identificó al imputado como Luis Bernardo Llanos Febus.

Según la investigación policiaca, Llanos Febus aparentemente mató a Luis Nieves y ocultó su cadáver en un área boscosa, lanzándole piedras encima. Nieves, residente de la isla municipio, había sido reportado desaparecido.

La fiscal Karem Joan Calo Pérez presentó los cargos de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas y violación de la Ley de Armas en su contra.

Tras escuchar la prueba, el juez del Tribunal de Fajardo, Reicarlo De León Colón, encontró causa y fijó una fianza de $600,000.

Llanos Febus no prestó la suma, por lo que fue ingresado a prisión. La vista preliminar fue señalada para el 25 de marzo en la sala 205 del Tribunal de Fajardo.

La investigación estuvo a cargo del agente Juan Báez Rosario.