Un hombre de 40 años fue acusado de tentativa de asesinato, violación a la Ley de Armas y ocasionar daños por haber disparado a una residencia en Guayama, en cuyo interior habían tres personas, incluidas un menor de edad.

La Policía identificó al acusado como José A. Torres Canales.

El informe policiaco detalla que al hombre se le radicaron “tres cargos por tentativa de asesinato, un cargo por violación a la Ley de Armas y un cargo por daños agravados, ya que para la fecha del 26 de abril de 2026, utilizando una piedra, ocasionó daños al vehículo del querellante. Posteriormente, el 28 de abril de 2026, utilizando un arma de fuego, realizó varios disparos contra la residencia del querellante, mientras en el interior de la misma se encontraban tres personas, entre ellas un menor de ocho años”.

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El caso fue consultado con el fiscal Radamés Vega, quien instruyó la radicación de los cargos antes mencionados.

La prueba fue presentada ante el juez Ángel Rodríguez Torres, del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $60,000, la cual no prestó. Fue ingresado a prisión.

La Policía no detalló si entre el hombre y la familia había alguna disputa.

El agente Roberto Ayala Vega, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama, investigó el caso.