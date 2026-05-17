Jorge Luis Colón Rodríguez, de 44 años, fue acusado la noche del sábado de asesinar a su compañero de trabajo ayer, viernes, en Aibonito.

La fiscal María L. Varas García presentó tres cargos contra el imputado: uno por asesinato en primer grado y dos cargos por violaciones a la Ley de Armas, bajo el Artículo 6.05 – Portación, Transportación o Uso de Armas de Fuego sin Licencia – y el Artículo 6.14 – Disparar y apuntar armas de fuego.

Tras escuchar la prueba, la jueza Sylvia Saldaña Villafañe, del Tribunal de Aibonito, encontró causa en todos los cargos y le impuso una fianza global de $1.5 millones. Colón Rodríguez no prestó la suma, por lo que fue ingresado en prisión. La vista preliminar fue señalada para el 1 de junio.

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De acuerdo a la investigación de la Policía de Puerto Rico, Joel Enrique Santiago Moreno, de 26 años, disfrutaba de su periodo de alimentos en su área de trabajo cuando se le acercó Colón Rodríguez con un arma de fuego en la mano, la cual le apuntó.

Luego, Santiago Moreno le disparó a Santiago Moreno en el lado superior izquierdo del pecho. El hombre fue trasladado al Hospital Menonita de Aibonito, donde falleció.

La investigación estuvo a cargo de la Policía de Puerto Rico, bajo la agente Nancy Espada y del Ministerio Público.